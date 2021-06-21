Сучасні обладнання та центр трансплантації. Як відремонтували лікарню у Львові

Раніше про лікарню розповідали страшні історії – потріскані стіни, таргани, жахливе харчування та холодні палати. Втім, всього за рік тут все круто змінилося. Львівська лікарня швидкої допомоги стала чи не найкращою операційною в Україні.

Тут відкрили один із центрів трансплантації, де уже зробили понад півсотні пересадок. Капітально відремонтували більшість відділень, закупили найсучасніше обладнання. Сьогодні там працює понад 2 тис. людей, які щоденно надають допомогу сотням пацієнтів.

Гнат Герич – лікар-хірург із династій медиків. Працює у лікарні швидкої допомоги ще з першого курсу. Його часто називають ювеліром своєї справи, адже виконує надскладні операції, до прикладу, із реплантації – рятує руки і ноги, які раніше б доводилось ампутувати.

Шанс на нове життя у лікарні швидкої отримав й Дмитро. Він перший кому у Львові трансплантували орган рік тому.

Лікарня швидкої допомоги рекордсменка за кількістю проведених трансплантацій в Україні – за понад рік 56 пересадок. А нове відділення кардіохірургії та трансплантації серця на 30 ліжок, яке відкриють за тиждень, дозволить збільшити кількість операцій в рази. Цього річ медики готуються до однієї з найскладніших операцій – пересадки легенів.

Ще в них є найсучасніший ангіограф, єдиний такий в Україні. За його допомогою можна дослідити будь-які судини в організмі.

Школа діабету

Маріуполець Олексій Поляков все життя хворіє на діабет. Четверта міська лікарня – його другий дім. Ще малим він запевняв медиків, що повернеться сюди вже не як пацієнт, а як лікар. Закінчив медуніверситет у Запоріжжі, а в інтернатуру пішов до рідного ендокринологічного відділення, де працює вже 3 роки.

Олексій на волонтерських засадах відкрив безкоштовну школу діабету. Одна з постійних учениць – Валентина. Діабетом хворіє 5 років. Поради молодого лікаря для неї дуже корисні.

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