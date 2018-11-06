Факти / Відео / Україна / Сучасні парки та дороги: як Чернігів перетворюють на європейське місто/

Сучасні парки та дороги: як Чернігів перетворюють на європейське місто

Асфальт, блискучі відбійники, свіжа розмітка, стрижені газони – справжнє європейське місто. Щоранку у Чернігові вимітають, вигрібають, наче готуються до свята.

Децентралізація, збільшення зарплат і вдале господарювання за останні кілька років добряче повпливали – і бюджет  300-тисячного Чернігова подвоївся. Тепер має більш як 3,5 мільярди. І вже відремонтували третину доріг, оновили тротуари, поставили нові знаки, облаштували велосипедні доріжки і зебри.

За порядком у місті стежать 200 відеокамер і 2 тисячі нових світильників. Тепер парки і сквери Чернігова –  конкуренти столичним. Ще кілька років тому на центральній алеї Чернігова височіли радянські пам’ятники. Сьогодні ж це справжній європейський парк. Новенькі лавки, свіжовисаджені квіти, електрополив газонів, а вся алея вимощена новою плиткою.

Читайте: Самогубство на Чернігівщині: повішена мати та двоє мертвих дітей

Але не всі цінують красу –  і квіти з клумб викопували, і смітники крали. Тож і лавки, і урни міцно прикріплюють. У місті нові зупинки громадського транспорту і навіть електронні табло. А от із самим автопарком  усе непросто. Вулицями досі їздять тролейбуси, які вже тричі відпрацювали свій термін. За два роки купили  21 новий. Усі – українські – місцевого Еталону.

Середня зарплата в обласному центрі одна з найнижчих в Україні – приблизно 8 тисяч гривень, тож відтік кадрів відчувається. Тому всі зміни направлені на те, аби втримати людей  у рідному місті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як чернігівські активісти показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рівень забруднення повітря в Європі б’є антирекорд
Чернігівські активісти показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші
Франкфуртская книжная ярмарка: что еще можно рассказать об Украине Европе
Вулкан
Європі загрожує цунамі: вчені попередили про небезпеку вулкана Етна
Місце ромів у Європі: як живуть та хто допомагає
Архітектура, природа і відпочинок! Топ-7 найкрасивіших міст Європи
Земля
Сильно змінилася – висушена спекою Європа з космосу
чернигов
У Чернігові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка