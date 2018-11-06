Сучасні парки та дороги: як Чернігів перетворюють на європейське місто

Асфальт, блискучі відбійники, свіжа розмітка, стрижені газони – справжнє європейське місто. Щоранку у Чернігові вимітають, вигрібають, наче готуються до свята.

Децентралізація, збільшення зарплат і вдале господарювання за останні кілька років добряче повпливали – і бюджет 300-тисячного Чернігова подвоївся. Тепер має більш як 3,5 мільярди. І вже відремонтували третину доріг, оновили тротуари, поставили нові знаки, облаштували велосипедні доріжки і зебри.

За порядком у місті стежать 200 відеокамер і 2 тисячі нових світильників. Тепер парки і сквери Чернігова – конкуренти столичним. Ще кілька років тому на центральній алеї Чернігова височіли радянські пам’ятники. Сьогодні ж це справжній європейський парк. Новенькі лавки, свіжовисаджені квіти, електрополив газонів, а вся алея вимощена новою плиткою.

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Але не всі цінують красу – і квіти з клумб викопували, і смітники крали. Тож і лавки, і урни міцно прикріплюють. У місті нові зупинки громадського транспорту і навіть електронні табло. А от із самим автопарком усе непросто. Вулицями досі їздять тролейбуси, які вже тричі відпрацювали свій термін. За два роки купили 21 новий. Усі – українські – місцевого Еталону.

Середня зарплата в обласному центрі одна з найнижчих в Україні – приблизно 8 тисяч гривень, тож відтік кадрів відчувається. Тому всі зміни направлені на те, аби втримати людей у рідному місті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як чернігівські активісти показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші.

Опубліковано Листопад, 06 в 11:29



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