Суд над українськими моряками: ФСБ почала зачитувати обвинувачення
Російська ФСБ почала висувати обвинувачення українським морякам, яких захопили у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Обвинувачення вже зачитали для 8 з 24 українців. Закінчити планують до кінця тижня.
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Звинувачення в остаточній редакції звучить як незаконний перетин державного кордону Російської Федерації.
Наші моряки не визнають провину, оскільки, відповідно до міжнародного права, вони є військовополоненими.
27 червня президент Володимир Зеленський звернувся до російського президента Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.
Нагадаємо, в ООН вважають, що полонені українські моряки повинні знаходитися під захистом Третьої Женевської конвенції.