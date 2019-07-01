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Суд над українськими моряками: ФСБ почала зачитувати обвинувачення

Російська ФСБ почала висувати обвинувачення українським морякам, яких захопили у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Обвинувачення вже зачитали для 8 з 24 українців. Закінчити планують до кінця тижня.

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Звинувачення в остаточній редакції звучить як незаконний перетин державного кордону Російської Федерації.

Наші моряки не визнають провину, оскільки, відповідно до міжнародного права, вони є військовополоненими.

27 червня президент Володимир Зеленський звернувся до російського президента Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.

Нагадаємо, в ООН вважають, що полонені українські моряки повинні знаходитися під захистом Третьої Женевської конвенції.

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