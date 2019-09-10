Суд у Харкові скасував перейменування проспекту на честь Жукова

Перейменування проспекту Петра Григоренка в маршала Жукова у Харкові було незаконним – місцевий окружний адмінсуд задовольнив позов кількох політичних організацій до міськради і наказав повернути проспекту ім’я дисидента, засновника Української Гельсинської спілки Петра Григоренка на вимогу закону про декомунізацію.

Підтримати петицію про повернення проспекту радянської назви харків’ян особисто просив міський голова Геннадій Кернес. Петиція набрала понад 5 тис. голосів, і на червневій сесії міської ради депутати проголосували про надання проспекту імені червоного маршала, як це було до декомунізації.

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Невдовзі на тутешніх будинках з’явилися таблички з іменем Жукова. Однак активісти не дали комунальникам завершити роботи і тривалий час на будівлях одночасно були обидві назви – і генерала, і Петра Григоренка. У міськраді поки не визначилися – чи подаватимуть апеляцію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як міськрада Харкова повернула ім’я маршала Жукова проспекту Григоренка.

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