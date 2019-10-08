Суд виправдав водія, який проїхав перехрестя на жовтий: що це означає

Верховний суд України виправдав водія, який на одному з перехресть Харкова закінчував маневр на жовтий сигнал світлофора – мова йшла лише про штраф, однак водій вирішив довести свою правоту. І хоча суд першої інстанції став на бік поліцейських – ті доводили, що водій мав екстрено загальмувати на лінії світлофора – Верховний суд його виправдав.

Ніякої сенсації в рішенні Верховного суду немає, – каже юрист Денис Журавель. Правила дорожнього руху чітко вказують: якщо виїхав на перехрестя на зелений і вже потім загорівся жовтий – треба звільнити перехрестя. Це не стосується ні таких, як Олена Зайцева з жертовної харківської аварії – водійка могла загальмувати поблизу світлофора ще на жовтий, натомість вирішила проскочити на червоний. Ні таких, як Дронов, який стартував на жовтий.

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Водії ж кажуть: у Харкові чимало перехресть, які неможливо перетнути одним маневром – доводиться або зупинятися на світлофорі на кількох секундах ще зеленого, або ризикувати. Проблема і в світлофорах, які некоректно налаштовані, і в людях – часто водії не знають елементарних правил перетину перехресть або свідомо нехтують правилами дорожнього руху.

Заради безпеки своєї і оточуючих, на складних перехрестях варто зупинятися на лінії світлофора за кілька секунд ще зеленого. Головне правило – не робити різких рухів і не реагувати на сигнали водіїв авто ззаду, які намагаються проїхати або почати рух на жовтий.

До слова, Факти ICTV розповідали про ДТП на перехресті у Черкасах.

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