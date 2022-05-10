Сумую за нею: що розповіла чотирирічна Аліса з Азовсталі, чию маму окупанти взяли в полон

Чотирирічна Аліса, про яку Україна та світ дізналися з відео, де вона разом із мамою більше двох місяців ховалася від рашистських бомб на Азовсталі, перебуваю у Запоріжжі. Окупанти розлучили її з мамою, коли дізналися, що жінка має медичну освіту, і взяли у полон.

Після того, як маму під прицілом автоматів висадили з евакуаційного автобуса, близько доби чотирирічна дівчинка сама їхала до Запоріжжя.

Маленьку Алісу у себе вдома прихистила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова. За її словами, дівчинка звикла усюди носити із собою речі в наплічнику – про всяк випадок.

– Для дитини це величезний стрес, щодня вона про це говорить. Щодня вона просить про те, щоб ми поїхали за мамою, щоб звільнили маму, дитина все розуміє, – розповіла Злата Некрасова.

Аліса вже другий день звикає до мирного життя та неабияк чекає на свою найріднішу людину – маму Вікторію. Пані Злата запевнила: нині тривають перемовини із рашистами, щоб ті повернули дитині маму.

– Ірина Андріївна Верещук вже веде переговори, також ми надіслали листа на Міжнародний комітет Червоного хреста, з проханням якось посприяти, бо, загалом, це відбувалося на їхніх очах, – підкреслила Злата Некрасова.

Найближчим часом Алісу забере її рідний дядько: цілком можливо, що дівчинку відправлять до бабусі у Польщу.

Однак Аліса мріє лише про одне – знову побачити маму і більше з нею не розлучатися.

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