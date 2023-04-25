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Світові новини
Наталя Луценко, Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV

Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Спільний план придбання боєприпасів – це частина триетапної допомоги, яку лідери Європейського Союзу схвалили минулого місяця. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сподівається, що європейські політики все ж таки дійдуть компромісу. Він наголосив, що усі країни мають розуміти, що війна в Україні – це невідкладна ситуація.

Дистанційно до зустрічі долучився і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що в Києві стурбовані затримками та розбіжностями серед європейців щодо закупівлі боєприпасів для нашої країни. Він закликав не зволікати, пришвидшувати постачання зброї Україні. Минулого тижня Кулеба вже заявляв, що нездатність ЄС виконати власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів розчаровує.

Тим часом війна Росії в Україні змусила Європу зміцнити свої оборонку. Військові витрати Старого світу досягли максимуму з часів Холодної війни. Найбільше на свою безпеку торік віддали Фінляндія, Литва, Швеція та Польща.

ЄС, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Жозеп Боррель
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