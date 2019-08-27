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Суперсучасне обладнання і нові знання: як стажуються українські лікарі в Канаді

Дитячий невролог Крістіна Ґоу розшифровує запис біоелектричної активності мозку. Оля Тичківська уважно стежить. Це – частина тренінгу українського медика у Канаді, лікарні хворих дітей, яка називається SickKids.

Програму стажування педіатрів з України заснували 2013-го з ініціативи канадського фонду Дітям Чорнобиля, лікарів українського походження – Мирослави Ромах та Джеймса Рутки. На початку канадські лікарі приїжджали із лекціями і оглядами до України, а згодом почали запрошувати на стажування у Торонто.

Педіатр Оля Тичківська спершу приїхала на місячну програму. На той час у Львівській дитячій лікарні не було фахівців, які б розшифровували довгі електроенцефалограми – вкрай важливий інструмент діагностування дітей у реанімації і лікування епілепсії. Крістіна Ґоу каже: канадські стандарти – не єдині правильні, але чим більше знань – тим ефективніше лікування.

Віднедавна, завдяки фонду SickKids, у лікарні з’явився новітній апарат відео-ЕЕГ, аналогу якому в Україні наразі нема. Нейрофізіологія – лише один з напрямків, в якому працює програма. Тренують там і лікарів-неонатологів, і нейроонкологів, але починалося все із нейрохірургії.

Маленьке відділення – великі результати. Павло Плавський, який очолює дитячу нейрохірургію Охматдит у Києві, теж проходив стажування у Торонто. Каже: його відділення взяло на озброєння канадський мультидисциплінарний підхід.

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Ще один західний підхід – проводити повний цикл лікування під одним дахом. Те, що стало уже стандартною практикою у просунутих державах – для України ще новина. Охматдит – перша лікарня у країні, де діти з пухлинами мозку можуть і лягти на операцію, і пройти курс променевої терапії.

Півроку тому в Охматдиті почали проводити консиліуми, аби лікарі змогли не лише разом знаходити найкращі підходи лікування у кожному окремому випадку, а й розумілися між собою. Взаємоповага, довіра, спілкування між поколіннями лікарів – це впало у вічі в Канаді українським лікарям під час стажування.

Оля Тичківська зізнається: у Канаді працювати комфортніше, а робота у SickKids – взагалі мрія. Але планів лишатися закордоном у неї нема. І на це є одна проста причина: канадським дітям є кому допомогти, а от в Україні поки що немає достатньої кількості досвідчених лікарів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві лікарі за хабарі видавали безкоштовні ліки для онкохворих.

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