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Супервівторок у США. У 14 штатах відбудуться первинні вибори президента

У чотирнадцяти штатах Америки відбудуться первинні вибори кандидата у президенти. Це вирішальний день для номінації.

Сотні тисяч американців проголосують за людину, яка має представляти Демократичну або Республіканську партії на президентських виборах цього року.

У Республіканців все зрозуміло, жодної інтриги – Дональд Трамп має підтримку 90% прихильників політсили. У демократів же за кандидатство борються чотири претенденти – один з яких Джо Байден.

Я проголосував за Байдена. Я думаю, він найкраща альтернатива Берні Сандерсу і найкращий кандидат, щоби перемогти Трампа. Я визначився зі своїм голосом за Байдена ще раніше, – Дейвін Ендрюс, виборець.

Факти ICTV раніше писали про кандидатів від демократів та їх ставлення до України.

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