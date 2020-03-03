Супервівторок у США. У 14 штатах відбудуться первинні вибори президента
У чотирнадцяти штатах Америки відбудуться первинні вибори кандидата у президенти. Це вирішальний день для номінації.
Сотні тисяч американців проголосують за людину, яка має представляти Демократичну або Республіканську партії на президентських виборах цього року.
У Республіканців все зрозуміло, жодної інтриги – Дональд Трамп має підтримку 90% прихильників політсили. У демократів же за кандидатство борються чотири претенденти – один з яких Джо Байден.
Я проголосував за Байдена. Я думаю, він найкраща альтернатива Берні Сандерсу і найкращий кандидат, щоби перемогти Трампа. Я визначився зі своїм голосом за Байдена ще раніше, – Дейвін Ендрюс, виборець.
Факти ICTV раніше писали про кандидатів від демократів та їх ставлення до України.