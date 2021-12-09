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Факти / Відео / Lifestyle

Суперяхти проти пандемії: як мільярдери подорожують світом без обмежень

Анна Боль Журналістка Факти ICTV

Нескінченне літо — мрія кожного українця. І яхта – один з атрибутів спекотного відпочинку – чудовий спосіб врятуватися від карантинних обмежень. Зараз багатії користуються всіма перевагами такого водного транспорту під час подорожей, хоч і яхта коштує мільйони.

Порт Барселони захопили мільярдери — тут на рейді запарковані так звані суперяхти – такий транспорт у довжину від 24 м. Пандемія значно посприяла купівлям цих будинків на воді.

– Пандемія збільшила кількість мільярдерів, які задумалися про купівлю яхти. Власне судн дає змогу захиститися від світу, а також подорожувати по світу, а не сидіти в локдауні у місті, — розповідає президент порту Барселона 92 Пепе Гарсія Обер.

Купівля яхти — це лише початок. Її утримання коштує мінімум 10% від вартості. У Барселоні можна як відремонтувати судно, так і з комфортом відправитися у нову подорож – поруч багато середземноморських островів. 

Іноді власникам яхт власникам набридає декор – тоді за роботу беруться дизайнери. Найдорожче африканське червоне дерево — найпопулярніший матеріал для оновлення вигляду. Вартість середнього ремонту – €1 млн, але цього року викладали й €22 млн. У каютах іноді розміщують скульптури та картини найвідоміших митців.

– Для деяких яхт внутрішній декор коштує €15 тис. за квадратний метр, а іноді — усі €30 тис. У моїй практиці було €60 тис. за квадрат — і всередині були справжні витвори мистецтва, — розповідає керівниця відділу декорацій інтер’єру Тоні Колон.

Капітан Аарон керує яхтою Артефакт — завдовжки 80 м. Її вартість – $150 млн. Її впізнають у світових портах завдяки унікальним вітражам. Інтер’єр нагадує заміський маєток. Тут велика їдальня, лаунж зона, особистий кабінет та з десяток кают-спалень.  

– Багато людей хочуть показати – вони тяжко працювали та дарують собі нагороду. Яхтинг підіймає вас на тотально інший рівень вашої заможності. І ви мандруєте з родиною, змінюючи країни, як забажаєте, — розповідає про переваги Аарон Кларк.

Така свобода суднопластва стає все популярнішою — за останнє десятиріччя кількість суперяхт у світі подвоїлася.

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