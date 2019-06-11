Сутички на Барабашова у Харкові: 8 постраждалих, одна людина в реанімації

7 червня на найбільшому в Україні ринку Барабашова сталося кілька сутичок. Оператор харківського телеканалу в реанімації, ще 8 людей отримали травми різного ступеню.

Невідомі застосовували газові балончики і стріляли, поліція фактично не втручалась, учасників конфлікту не затримала і не оголосила нікому підозру у побитті людей.

Конфлікт між підприємцями та керівництвом Барабашова тягнеться вже не один рік, з обох боків у силовому конфлікті брали участь молодики спортивної статури.

Конфлікт стався через один з торговельних павільйонів. Новий власник, разом з десятками молодиків заходив у приміщення. Але попередній власник, який торгував у цьому магазині не один рік, стверджує, у нього забрали павільйон незаконно. Він намагався домовитися напряму з містом про оренду, та йому, як і іншим підприємця – відмовляли. Тому люди попросили захисту у Нацкорпусу.

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Коли між Нацкорпусом і молодиками стався конфлікт – поліція не втручалась. Хто ж саме з них бив людей, зокрема і телеоператора, жодна зі сторін не зізнається.

До слова, 3 червня в Одесі невідомі увірвалися до будівлі ректорату медуніверситету та намагалися перешкодити проведенню засідання наглядової ради закладу. Поліція затримала понад 50 осіб.

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