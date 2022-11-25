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Свічки – нова валюта: в Україні запускають масштабне виробництво

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Чергова атака по енергетиці, за нею перебої зі світлом – й українці щоразу переймаються, чим підсвітити житло. Не рідко у цій дилемі перемагають свічки, бо не залежать від підзарядки.

Виробники і продавці кажуть: дефіцит є, але самих свічок вистачить на кожного. Вітчизняні виробники працюють на повну потужність, й чимало асортименту ми маємо з-за кордону.

Наші журналісти побували у крамницях та на виробництві, розпитали, що і скільки вартує. А ще – як обрати найякіснішу свічку.

За останній місяць лише у цій мережі товарів для дому продали понад 2 млн свічок. Свіжу партію тут розбирають за тиждень. Найшвидше – розмітають свічки комплектами, їх купувати вигідніше.

Парафінові свічки коштують від 25 грн. Але вони швидше вигорають, і диму від них більше. Є і воскові свічки, вони витриваліші й не дають кіптяви, але й коштують дорожче, в середньому від 40 грн.

Можна натрапити і на екзотику – свічки з сої чи стеарину, це суміш парафіну і тваринних жирів. За популярністю зі звичайними свічками конкурують і свічки на батарейках.

Найбільше на наших полицях імпортних свічок. Та через ажіотаж українські виробники працюють на повну потужність. На цій фабриці у Львові виробляють десятки видів свічок.

Аби прискоритися, зараз фахівці готують додаткове обладнання. Та усе залежить від електроенергії, тому інколи доводиться працювати і у вихідні. Найпопулярніші –  побутові свічки, які можуть горіти до 10 годин.

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