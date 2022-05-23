Свідчення Медведчука є підставою для допиту інших осіб лише за наявності доказів – Веніславський

Свідчення Віктора Медведчука є підставою для допиту осіб, проти яких він свідчить, лише за наявності відповідних доказів.

Про це в ефірі телемарафону сказав Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки.

За його словами, через те, що вище російське керівництво відхрестилося від Медведчука, сам затриманий тепер вирішив дати свідчення на ті питання, які були в органів досудового розслідування щодо зловживань з 2014-го по 2019-й роки.

Веніславський наголосив, що інформація щодо тих зловживань була у правоохоронців, а тепер вона підтверджується свідченнями конкретної особи, а саме Віктора Медведчука. Адже він був безпосереднім учасником тих схем, а деколи і виконавцем наказів від вищого керівництва держави.

Проте, за словами Федора Веніславського, для того, щоб оцінити ситуацію треба мати докази на підтвердження слів Медведчука.

– Свідчення, які дає Медведчук, це є свідчення особи, яка підозрюється у вчиненні важких злочинів, є лише одним із різновидів доказів у кримінальному провадженні. Якщо у органів досудового розслідування є інші докази, або інші фактичні дані, які доводять те, що говорить Медведчук, то наступний крок – це щонайменше допит тих осіб, які були залучені до незаконних схем, – розповів нардеп.

Таким чином органи досудового розслідування вирішувати, чи є підстави для оголошення підозр для інших фігурантів цього процесу, чи немає.

Сьогодні, 23 травня, СБУ опублікувала відео, де затриманий Віктор Медведчук свідчить проти 5-го президента України Петра Порошенка.

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