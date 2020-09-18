Свій герб, прапор, гімн та валюта: у Карпатах будують казкове містечко Гоббітхіл

У Карпатах будують казкове містечко – Гоббітхіл. Воно розташувалося у високогірному селищі Верховина.

Спочатку поселення мало бути схожим на село Гоббітон, що у Новій Зеландії. Але з часом проект обріс гуцульським колоритом. Нині це екомістечко з енергоощадними технологіями.

Тут житимуть приблизно 70 людей. Там буде свій герб, прапор, гімн, валюта та правила. Це така собі держава в державі.

У Гоббілхілі 27 будиночків. Найменший 30 м². Всередині усі зручності: кухня та ванна кімната. Кожен будиночок – наче конструктор лего. В плані навіть дім на дереві.

Частину будинків планують завершити у жовтні. На території є ставок. Тут житиме аборигенна карпатська риба.

У містечку працюватиме колиба, санна траса та траса для зорба, тарзанка і багато інших атракцій для дітей та дорослих. Діятимуть майстерні, де навчатимуть традиційним карпатським ремеслам.

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