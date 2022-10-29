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Факти / Відео / Україна

Світла не буде ще довше – до чого готуватися українцям

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Дарина Реготун Видеоредактор

Росія намагається зламати українців темрявою. Внаслідок ракетних ударів уже 40% енергетичної інфраструктури країни зруйновані. Енергетики працюють цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію. Мільйон киян без світла щодоби. Ще складніше в області. В деяких абонентів електрики не було 9 годин. В когось із перервою, в когось без.

І простіше поки не буде. У столиці та Київській області тривають екстренні відключення. Вони можуть бути вже не чотири години, як анонсували раніше, а шість. Також у ДТЕК пояснили, чому не в усіх будинках вимикають світло.

– Всі будинки в Києві вимкнути неможливо, тому що об’єкти критичної інфраструктури у нас не мають окремих комунікацій, вони вмонтовані вже в існуючи будинки, – повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

В Північних та Центральних регіонах росіяни розбили найбільше інфраструктури, і для її відновлення енергетикам іще потрібен час. Тож світла місцями не буде у Києві й області, а також на Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Задля економії в містах вимикають зовнішню рекламу і вуличні ліхтарі. Тож варто подбати й про безпеку. Світловідбивні елементи на одязі мають стати правилом. Бо водієві у темряві дуже складно помітити пішохода на дорозі та вчасно загальмувати. У Верховній Раді пропонують зробити це законом і за порушення запровадити штраф.

Тож намагаймося економити живлення щодня. Це внесок кожного в перемогу.

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