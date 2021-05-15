Світлом направляють ліки на хвору ділянку: розробка українських вчених у терапії раку

Високі технології керують світом. І нашим здоров’ям теж, доводить Катерина Афанасьєва. Вона разом зі своєю науковою командою працює в сфері молекулярної біології, біофізики й генетики. Досліджують зміни в людській ДНК в умовах стресу чи онкозахворювань. Ці знання – дуже цінні, якщо використати їх у зворотному напрямку.

Аби дані були точними, використовують сучасне обладнання – мікроскопи якості світового рівня. А ще співпраця з іншими науковцями: українськими й іноземними.

Приклад міжнародної наукової співпраці України та Німеччини – винахід Ігоря Комарова. Ентузіаст разом з німецькими колегами розробляє хімічні сполуки, які боротимуться з хворобою. Наприклад, бактеріальною чи раком – адресно, цілеспрямовано, не отруюючи своєю дією весь організм.

На цей винахід отримали й патент. І вже одна з німецьких компаній навіть придбала його.

Аж два патенти – європейський та американський має ще один винахід Інституту високих технологій – його називають електронний язик.

Спеціальний розумний лазерний сканер може ідентифікувати речовину в ємності. Залежно від заданих стандартів прилад можна використовувати, зокрема, як швидкий тест на фальсифікат.

Рівень стресу і тривоги в українців

За результатами квітневого опитування, проведеного українською компанією Gradus Research, рівень стресу в українців залишається на дуже високому рівні – понад 81% із 100%.

Цей показник, починаючи з травня 2020 року, тримається майже на однаковому рівні, а на такий високий рівень він піднімався востаннє в червні 2020 року.

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