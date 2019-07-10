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Факти / Відео / Україна

Світяться і підпалюють ціль: бойовики стріляють забороненими кулями

На передовій загинув один наш військовий і ще один зазнав поранення – сталось усе о 15-й біля Гранітного. Ворог ударив з кулемета по вантажівці, де були українські армійці. За минулу добу маємо аж дев’ятьох поранених і 27 ворожих атак.

Потрощені й покинуті  машини, хати та цілі вулиці… Селище Зайцеве розташоване на самісінькій лінії фронту. Далі вже – окупована Горлівка. До укріплень загарбників – декілька, навіть не сотень, десятків метрів. Там нещодавно була ротація, тож нашим армійцям стало трохи спокійніше.

Важким калібром ворог майже не накриває. Та не тому, що він заборонений. А тому що недоцільно. Відстань занадто мала, будуть перельоти. Натомість стрілецької зброї окупанти не шкодують. Стріляють з АКМ трасуючими кулями. Ці кулі заборонені, оскільки вони світяться і ними можна підпалити будь-що.

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Коли ворог вже зовсім нахабніє, бійці звертаються по допомогу до своєї Дашки – так вони лагідно називають ДШК.

Понад усе хлопці бояться не ворожого вогню, а того, що їхня Дашка та й всі обжиті за багато років укріплення можуть загарбати окупанти, якщо командування дасть наказ розвести сили. Йти готові, але тільки вперед, у наступ.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог на передовій маскує під звуки природи пересування техніки та зброю.

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