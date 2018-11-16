Своїх зневажають, а чужих цінують. Як українці ставляться до поліцейських

Їх обзивають, зневажають, спускають собак і навіть б’ють. Патрульна поліція в Україні, що прийшла на зміну міліції – потерпає від зневажливого ставлення. Особливо, якщо зупиняють дорогі автівки чи дітей чиновників. На чиєму боці закон і чи варто поліції частіше застосовувати зброю.

Миколаїв. Поліція зупиняє автомобіль з компанією напідпитку. Спочатку всі голосно ображають поліцейських, та коли на водія надягають кайданки – на патрульного кидається один із затриманих.

В Одесі на патрульних напали із сокирою. Знову Миколаїв – на поліцію спустили собак. Львів – побили жінку-патрульну і вдарили ножем. Рівне – встромили вила в патрульного. Образ і погроз – годі й лічити.

У сусідній Польщі ставлення до полісменів більш поважне. При затриманні поліцейський одразу попереджає, що протидія карається ув’язненням на 3 роки. І навіть не сумнівається – суд буде на його боці. У США полісмен має ще більше прав. Діє навіть презумпція правоти поліцейського. Є правило – при затриманні коп головний. Усе, що він наказує, треба виконувати. Якщо Вам щось не сподобалось, ідіть до суду, але вже після інциденту.

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В Україні спілкування з патрульними в багатьох викликає напади агресії. Крім того, поліцейські просто бояться застосовувати силу проти своїх кривдників – адже українські суди часто їх не захищають.

Як приклад – трагедія у Дніпропетровську. Два роки немає рішення у справі Олександра Пугачова, який при затриманні вбив двох поліцейських – Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Здавалося, є всі докази. Проте адвокати зволікають із рішенням.

Колишні міліціонери вважають – хвилю негативу поліція отримує за всі негаразди в державі. Логіка така – полісмен представник держави – кому ж як не йому висказати все, що наболіло. А потрібно навпаки, підтримувати новостворену поліцію, бо патрульні вже звільняються, розчарувавшись у службі.

До слова, в Одесі чоловік напав з сокирою на поліцейського і був застрелений.

Опубліковано Листопад, 16 в 22:16



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