Священники Лаври перешкоджали журналістам: поліція відкрила провадження

Духовенство Києво-Печерської лаври потрапило у скандал. Напередодні люди в рясах напали на журналістів телеканалу Магнолія-ТВ, які знімали пожежу на території святині.

Спочатку один зі священників підійшов до кореспондентів і забороняв знімати, а потім силою забрав телефон.

Все це відбувалося на очах Митрополита Павла і його оточення. Погрози викликати поліцію на духовенство не подіяли.

Митрополит, навпаки, наказав своїм священникам телефон не віддавати, стерти все відео, а ще “надавати по голові”. Мовляв, пожежа у Лаврі подія не надзвичайна і журналістів сюди ніхто не запрошував. За фактом перешкоджання журналістській діяльності у поліції вже відкрили кримінальне провадження (ч. 1 ст. 171 ККУ).

За це передбачене покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), або арешту до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

4 листопада на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Загоряння сталося у майстерні, де розписують ікони, а згодом поширилося на покрівлю.

На місце прибули рятувальники ДСНС, через деякий час пожежу ліквідували. У КМДА повідомили про трьох постраждалих внаслідок інциденту.

За даними Міністерства культури, у будівлі немає значних ушкоджень.

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