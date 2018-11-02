Священик на джипі розтрощив пам’ятники на кладовищі під Харковом

Небачений інцидент стався на цвинтарі поблизу Харкова. Священик за кермом позашляховика заїхав на цвинтар і потрощив могили. Намагався розвернутися і зніс 10 плит.

Харків`яни впізнали в горе-водієві місцевого служителя Олександрівської церкви Московського патріархату Михайла Люшукова.

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У самій церкві Фактам підтвердили, що це дійсно їхній служитель, який виконує роль третього священика в церкві, однак чи стало йому зле, чи служитель церкви був не тверезим – не знають. Зі своїм колегою обіцяють розібратися, а зруйновані могили відновити.

А на запитання: звідки в священика така дорога машина – Тойота Рав 4 коштує майже 30 тисяч доларів – заявили, що вона не така вже й дорога, і купити її він міг не нову. Поліція ж почала досудове слідство – за наругу над могилами передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на Прикарпатті священика позбавили водійських прав.

Опубліковано Листопад, 02 в 22:00



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