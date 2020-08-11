Священик УПЦ привітав Путіна з іменинами. Реакція людей та наслідки

Настоятель храму в селі Галинівка у соцмережах привітав президента Росії з іменинами і тепер більшість селян бачити його не хочуть та планують перейти до православної церкви України. Священик УПЦ Московського патріархату Олексій Шаран спробував виправдатися, мовляв, привітав Путіна випадково. Та ніхто у це не вірить. І просять СБУ ретельніше придивитися до колишнього настоятеля.

Терпіння та довгих років життя – такими словами привітав російського президента волинський священик.

Пост із побажаннями панотець розмістив у соцмережі. І хоча швидко його видалив, та було вже запізно, місцеві журналісти встигли зробити скрін. Тоді піп взявся виправдовуватися. Мовляв, сталася помилка.

Щойно жителі Галинівки, де майже 10 років служив священик, дізналися про це – зачинили церкву на замок. Така любов до Путіна їхнього настоятеля селян неабияк розлютила.

Порозумітися з вірянами священик так і не приїхав. У неділю люди зібралися біля храму, щоб вирішити, що робити далі. Кажуть, вчинок настоятеля був останньою краплею, тож перейдуть до ПЦУ. Мовляв, давно хотіли, але боялися. Тепер збирають підписи.

А поки більшість селян під церквою голосують за перехід, у храмі править службу вже інший священик – всередині менше десятка жінок. Та туди нас не пускають. Жінки захищають свого священика, і московську церкву.

В єпархії, де служить, вчинок панотця теж не коментують. Лишень повідомили, що священика відсторонили.

Тим часом, селяни й далі збирають підписи, щоб перехід до ПЦУ був законним та відбувся мирно.

У Хмельницькій області правоохоронні органи розкрили вбивство священика.

Тіло загиблого виявили 25 липня на зупинці у Летичівському районі, повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції.

Поліцейські встановили, що вбитий – це 36-річний мешканець Закарпатської області, священик УПЦ, який зник напередодні зазначених подій.