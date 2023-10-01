Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Святкова бавовна в Криму | У Словаччині переміг “Русский мир”? | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Удар по Херсону 01.10.2023 — ворог загнав у вогняну пастку матір з дітьми;
– Масштабна хвилина мовчання в Україні — репортаж;
– Бавовна в т.о. Криму — вибухи в Джанкої та Євпаторії;
– Конгрес США ухвалив бюджет без допомоги України — сильна реакція Байдена;
– Антиукраїнська партія в Словаччині пропагує позицію Кремля;
– Історія незламної та сміливої вчительки з Херсонщини.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:00 (01.10.2023).
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