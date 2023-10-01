Святкова бавовна в Криму | У Словаччині переміг “Русский мир”? | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– Удар по Херсону 01.10.2023 — ворог загнав у вогняну пастку матір з дітьми;

– Масштабна хвилина мовчання в Україні — репортаж;

– Бавовна в т.о. Криму — вибухи в Джанкої та Євпаторії;

– Конгрес США ухвалив бюджет без допомоги України — сильна реакція Байдена;

– Антиукраїнська партія в Словаччині пропагує позицію Кремля;

– Історія незламної та сміливої вчительки з Херсонщини.

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