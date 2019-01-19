Святкова літургія і тисячі людей: як проходить перше Водохреще в українській церкві

До Михайлівського собору люди почали сходитися з самого ранку. Для православних Водохреще – знакове, ним завершуються різдвяні святкування. Та цьогоріч для вірян цей день взагалі особливий, адже на службу вони прийшли вже у свою українську церкву. Літургію править митрополит Київський і всія України Епіфаній. Храм вщент переповнений людьми.

Та доки одні прихожани слухають літургію, інші вже шикуються у чергу, щоб освятити воду. Люди вірять, вона має неабиякі цілющі властивості.

Читайте: Водохреща: що за свято

У патріаршому Соборі Воскресіння Господнього греко-католики теж провели святкову літургію. Тисячі людей прийшли послухати проповідь Блаженнішого Святослава та набрати святої води.

А ще люди вірять, якщо 19-го січня зануритися у воду – можна очистити не лише тіло, але й душу. Тож після служби у храмах охочі рушили до берегів Дніпра.

До слова, війна війною, а традиції за розкладом – занурення армійців під Авдіївкою.

Опубліковано Cічень, 19 в 20:37



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.