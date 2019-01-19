Святкова літургія і тисячі людей: як проходить перше Водохреще в українській церкві
До Михайлівського собору люди почали сходитися з самого ранку. Для православних Водохреще – знакове, ним завершуються різдвяні святкування. Та цьогоріч для вірян цей день взагалі особливий, адже на службу вони прийшли вже у свою українську церкву. Літургію править митрополит Київський і всія України Епіфаній. Храм вщент переповнений людьми.
Та доки одні прихожани слухають літургію, інші вже шикуються у чергу, щоб освятити воду. Люди вірять, вона має неабиякі цілющі властивості.
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У патріаршому Соборі Воскресіння Господнього греко-католики теж провели святкову літургію. Тисячі людей прийшли послухати проповідь Блаженнішого Святослава та набрати святої води.
А ще люди вірять, якщо 19-го січня зануритися у воду – можна очистити не лише тіло, але й душу. Тож після служби у храмах охочі рушили до берегів Дніпра.
До слова, війна війною, а традиції за розкладом – занурення армійців під Авдіївкою.