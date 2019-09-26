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Святкове відкриття Novus у торгівельному центрі SkyMall

Життя сучасних українців вимагає заощадження часу і в той же час високих стандартів в задоволенні побутових потреб. Відтак  активно розвиваються супермаркети, що намагаються задовольнити їх. Ось і цими вихідними відбулося урочисте відкриття найбільшого за асортиментом у мережі, магазину Novus у торгівельному центрі SkyMall.

Роздрібна мережа представлена на українському ринку з 2008 року. І за цей час відкрила вже більше чотирьох десятків магазинів.

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Тож святкове відкриття вдалося. Присутні робили фото та приймали участь у розіграші подарунків і обирали потрібні товари.

До слова, магазини Львова на день відмовилися від поліетиленових пакетів.

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