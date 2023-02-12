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Святкувати Різдво з усім світом, а не з Москвою: що змінить календарна реформа

Орест Дрималовський

Українська греко-католицька церква першою серед християнських конфесій в Україні оголосила про перехід зі старого юліанського на новий церковний календар. Згідно з ним, святкування Різдва переноситься із 7 січня на 25 грудня. Зміщуються в часі й інші християнські свята. В УГКЦ кажуть, зважили на прохання вірян — ті хочуть святкувати Різдво одночасно із західним світом, а не з Москвою.

Новий церковний календар вступить у дію 1 вересня. Це початок нового церковного року. На півдорозі до ухвалення історичного рішення – й у Православній церкві України.

Євстратій Зоря роз’яснює: насправді православні, і католики святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Однак роблять це за різними календарями. На Заході – здебільшого за григоріанським, а, наприклад, у Росії, Грузії, Сербії чи в Україні – за юліанським, який відстає на 13 днів.

Православна церкви України може ухвалити календарну реформу вже у травні – тоді заплановане велике зібрання архиєреїв.

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У ПЦУ до питання календаря підходять демократично і виважено. Усі парафії, які хочуть святкувати Різдво й інші християнські свята за новим стилем, уже можуть це робити. А от про перехід всієї церкви на новий календар – поки дискутують.

Релігієзнавець Олександр Саган пояснює: головна причина – не хочуть перелякати тих, хто переходить в ПЦУ з московського патріархату.

– Цей процес переходу може бути використаний для призупинення переходу громад – виходу громад із московського патріархату у ПЦУ. Це може бути одним із факторів такої маніпуляції віруючими.

Є надія, що вже з 1 вересня більшість християн в Україні відзначатимуть свої свята за новим календарем.

Подарунки від святого Миколая діти можуть отримувати 6 грудня. Святвечір буде 24 грудня, а Різдво Христове – 25 грудня. Свято Василія, а отже – і святкування Маланки і Новий рік – 1 січня. Освячувати воду на Водохреща будемо 6 січня. Без змін поки що залишиться святкування Великодня, дата якого є рухомою, та інших прив’язаних до нього церковних свят.

Як зміниться календар церковних свят 2023 – нові дати

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