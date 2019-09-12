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Свято пива 2019: названо переможців Міжнародного дегустаційного конкурсу

У Києві оголосили переможців Міжнародного дегустаційного конкурсу напоїв, зокрема й мінеральних і питних вод та пивоварного солоду в рамках Всеукраїнської акції.

Особливу увагу серед конкурсантів привернула компанія Оболонь. Професійні дегустатори відзначили безалкогольний продукт О Нефільтроване+.

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Але відзнаки – не привід розслаблятися, зазначають у компанії, тож не планують зупинятися на досягнутому та продовжують будувати амбітні плани на майбутнє.

Вже зараз шлях компанії проходить більше ніж через 50 країн, що підтверджує феномен одного із лідерів вітчизняних виробників напоїв на міжнародній арені.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як пити пиво, щоб не виріс пивний живіт.

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