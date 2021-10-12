Свинка Пепа чайлд-фрі і “розпаковка”: як сільські блогери підкорили мережу

Користувачів у соціальних мережах неабияк цікавить сільське життя і блогери, які розповідають про важку працю, часто некомфортні умови, а також діляться секретами догляду за господарством.

Тому, щоб стати популярним блогером не обов’язково бути політологом, аналітиком чи світською левицею. Завоювати увагу мільйонів людей і гарно заробляти, можна працюючи в будь-якій царині.

Наприклад, Андрій Новіков є авторитетом у селі Морозівка, яке розташоване за сотню кілометрів від Харкова. Сусіди кажуть, що хочуть стати такими ж популярними, як він.

– Спочатку було скептичне ставлення, і ми також трохи сміялися з нього. Але, коли Андрій набрав першу тисячу підписників, я йому подзвонила і спитала: Що треба робити? – розповіла Дар’я Саєнко, жителька Морозівки.

В Андрія велике господарство: свині, качки, кури й кролі. Та дохід від YouTube, де в чоловіка понад 250 млн фоловерів – це окремий заробіток – менше $1 500 за місяць не буває.

Андрій жартує, що без телефону до худоби ні ногою. Для глядача це як серіал, вони щодня чекають нові відео і дуже хвилюються, якщо раптом щось не вийшло.

У підписників навіть є свої улюбленці – свинку Пепу називають чайлд-фрі. Їй, як VIP-персоні, дозволено гуляти де захоче.

А коли на світ з’являється потомство – нерви у глядача немов струна. Андрій каже, що підписники хвилюються, аби всі народилися здоровими.

YouTube-каналу Андрія три з половиною роки, свій перший мільйон переглядів заробив на індокачці з 45 каченятами.

Дружина переманює його мешкати в квартирі, проте переїжджати Андрій не хоче, адже саме село зробило його не тільки популярним, а й успішним.

– Я завжди посміхаюся в роликах, і мені кажуть: До тебе приємно заходити, тому що ти несеш позитив людям, ти дуже харизматичний, – розповів Андрій Новіков.

Ще одна відома сільська блогерка – 23-річна Даша Євтух із Полтавщини. Викладати відео в соцмережі вона почала рік тому, а мега-популярною стала навесні.

Її відео стають вірусними і набирають мільйони переглядів в Instagram чи TikTok.

Найпопулярніші так звані “розпаковки” – на камеру дівчина демонструє, що придбала в сільській крамниці.

Даша не приховує труднощів сільського життя, говорить суржиком і не наводить марафет перед зйомкою.

Та нині дівчину дедалі частіше можна побачити у вечірній сукні, разом із зірками шоу-бізнесу, а час від часу блогерка живе у столиці.

– Не скажу, скільки заробляю. Кожного разу по-різному, кожного місяця по-різному. Але на хліб з халвою вистачає. Ні, я село не покину назавжди. Мені в селі дуже сильно подобається, – сказала Даша.

Коли Даша повертається в село, то знімає вечірню сукню і йде годувати тварин. Бо саме вони зробили її популярною і фінансово незалежною бізнес-леді.

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