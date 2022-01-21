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Сидять тихо, щоб несподівано напасти: як поводяться окупанти на Донбасі

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

Російські окупаційні сили не можуть нападати на Україну через негоду.

Протягом тижня війська противника не порушували тиші, доки не припинився сніг.

Коли погода відновилася, окупанти п’ять разів атакували українські позиції із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Вони прицільно стріляли із вогневих позицій. Українські військові відповіли, внаслідок чого противник заспокоївся.

Обстріли велися по Мар’їнці та Опитному, а також по Золотому-4 та Катеринівці. Українських військових виманювали одиночними пострілами.

Найманці намагалися зробити ефект несподіванки, поки в Україні присутні іноземні делегації.

За словами військових, окупанти довго можуть тихо сидіти, коли раптом почнуть атакувати, зокрема, з артилерії.

Як зазначили українські бійці, російсько-окупаційні війська з початку січня таємно перекинули на Донбас понад сім тисяч тонн пального, танки, самохідні артилерійські установки та боєприпаси. При цьому бойовики проводять активне тренування найманців.

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