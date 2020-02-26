Сигналізація для рюкзаку. Що показали на конкурсі стартапів у Києві

Понад 500 ініціатив, майже 100 відібраних експертами та, врешті, вісімка найкращих українських стартапів поборолися за грантові $50 тис. від вітчизняного стартап фонду. Це вже друге представлення українських стартапів, що борються за державне грантове фінансування. Члени експертної комісії ознайомилися із вісімкою найкращих та виставляли свої рейтингові бали.

Одні з фіналістів конкурсу стартапів розробили новітню систему датчиків, якими облаштовують і навантажувачі, і вантажівки, що транспортують збіжжя. Ці прилади вирахують його вагу, передають інформацію про будь-які дії з вантажем на шляху перевезення. Автори запевняють, що їхній винахід зменшує ризики крадіжки, здатен прораховувати різноманітні маніпуляції і якнайкраще адаптований до сучасних потреб аграріїв. Деталі у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, Україна на першому місці серед країн Східної Європи за кількістю стартапів.

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