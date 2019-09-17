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Сила громади. Мешканці Руської Поляни самотужки відбудували пожежне депо

Пожежна частина власними руками. Жителі Руської Поляни на Черкащині за два роки відбудували собі з руїн власне пожежне депо. Склалися грішми на матеріали і самі стали до роботи. Згодом з місцевих набрали і добровольців-вогнеборців.

Центр безпеки працює менше місяця, але вже виправдав себе, за цей час місцева команда виїздила на пожежі 15 разів.

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Недобудована коробка районного пожежного депо в Руській Поляні стояла пусткою понад 20 років. Два роки тому люди гуртом зробили з неї пожежну частину. Підприємці зібрали гроші, громада доклала рук.

Працюють тут позмінно четверо пожежників. За потреби залучають з десяток добровольців. Обласне управління ДСНС надало автівку, сільрада замовила форму.

Громада об’єднує два села, 12 тис. людей. Тож власна пожежна частина була вкрай потрібна, каже керівник громади.

У Центрі безпеки незабаром має з’явитися й офіс поліцейського громади, а також відеонагляд за селом.

Нагадаємо, 9 вересня за 30 кілометрів від Києва, біля села Романків, загорілися торфяники.

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