Симптоми кисневої недостатності та як вимірюють

Задуха й ускладнене дихання – це симптоми вже гострого перебігу коронавірусної хвороби. І рівень насичення кисню є одним з основних показників, за яким визначають, коли потрібно дати пацієнту кисень через маску і чи потрібна йому штучна вентиляція легенів.

Його вимірюють звичайним приладом, схожим на велику прищепку. Але саме вчасне його вимірювання може врятувати життя.

Брак повітря, ускладнене прискорене дихання, блідість шкіри, синюшність кінцівок.

Такі ознаки кисневої недостатності. А це один із найважливіших показників, які треба контролювати в боротьбі з коронавірусом. Важливо не прогавити той момент, коли знадобиться киснева підтримка. Це можна зробити за допомогою пульсоксиметра.

Усього за 20-30 секунд прилад показує результат. Нормальний показник сатурації від 95 до 100.

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