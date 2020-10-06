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Симптоми маскують стероїди: лікарі про Covid-19 у Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, у якого лише наприкінці минулого тижня діагностували Covid-19, після трьох днів у госпіталі повернувся до Білого дому і обіцяє незабаром відновити агітацію і мітинги.

Самі ж лікарі президента, хоч і дозволили йому повернутися до Білого дому, зазначають: не можуть гарантувати, що для їхнього пацієнта найгірше – уже позаду. Висновки робитимуть за тиждень.

Ми досі обережно оптимістичні і лишаємося на варті, тому що це – трохи незвідана територія, коли ідеться про пацієнта, який отримав таку терапію на ранньому етапі лікування, – Шон Конлі, лікар Дональда Трампа.

Ідеться, зокрема про стероїд дексаметазон, який, за словами лікарки і дослідниці Меган Ренні, може маскувати симптоми.

Незалежні лікарі, утім, погоджуються. І у Білому домі президент буде під цілодобовим висококласним наглядом. Але це не означає, що у безпеці його оточення. Пацієнти із Covid-19 можуть розносити хворобу ще 10 днів після появи симптомів.

Демократи ж заявляють: одиниці американців мають доступ до такого висококласного лікування, тому дії президента вважають проблематичними.

Коронавірус у Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 жовтря дізнався, що у нього коронавірус. У п’ятницю його привезли до військового госпіталю у Вашингтоні, а вже у понеділок Трамп шокував американців рішенням залишити лікарню, щоб подякувати прихильникам, які зібралися під її стінами.

Він проїхав повз них на авто, помахавши з вікна. А потім записав відеозвернення, заявивши, що почувається нормально, тому готовий повернутися до передвиборної кампанії.

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