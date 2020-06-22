Син йшов краєм обваленого перекриття: як рятувалися люди після вибуху будинку в Києві

Майже добу рятувальники шукають жертв вибуху на Позняках у Києві. На місці вибуху у столичній багатоповерхівці вже троє загиблих, а доля трьох людей ще не відома.

За словами мера, там розгорнуто польове наметове містечко для людей, які мешкають у будинку. Крім того, організовано необхідне медичне забезпечення.

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Водночас, частина постраждалих тимчасово житимуть в одному із столичних інтернатів, а частина вирішила пожити у родичів та знайомих.

Коли стався вибух, жительки будинку Анни не було вдома. Але у квартирі на дев’ятому поверсі залишився син. Під їхнім житлом зараз прірва. Жінка каже, можливо, у будинку вибухнув газ.

Син Анни – врятувався дивом. Коли стався вибух він був на кухні. І лише у цьому приміщенні підлога не провалилася. Жінка розповіла, що він вийшов з квартири по краю обваленого перекриття.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який прибув на місце, заявив, що розглядають дві версії – вибух газу або вибухівки.

Постраждалих, які не мали де ночувати, відвезли у школу інтернат – за декілька кілометрів звідси. Під час карантину там порожні корпуси.

Директор інтернату пояснив, що часу на підготовку не було зовсім, тому умови спартанські.

О 10.00 в Дарницькому районі міста Києва стався вибух у житловому будинку за адресю вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Попередньо у ДСНС зазначають, що НС сталася через вибух газоповітряної суміші без наслідків горіння.

В результаті вибуху сталося руйнування четвертого, п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Усі евакуйовані та постраждалі мешканці багатоповерхівки мають можливість переночувати в інтернаті на Харківському шосе 121/3. На скільки днів цих людей забезпечать житлом, поки що не відомо.

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