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У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
Софія Богуцька, Кореспондентка Вікна-Новини

Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Коли вогнеборці намагаються дістати загиблих стається обвал. Надзвичайники реагують миттєво, далі один за одним вони виносять чорні мішки. Поруч чекають звісток родичі та друзі мешканців будинку.

Пані Марина шукає тітку, поки безрезультатно, але вже знає, кого відшукали. За її словами, з-під завалів дістали тіла 10-річної дівчинки та її мами.

Історія пана Олександра, на жаль, теж не закінчилась дивом. Він прибіг сюди, як тільки почув вибухи. Каже, саме говорив із матір’ю, яка мешкає у будинку, куди стався приліт і зв’язок перервався. Поки у жодній лікарні й моргу інформації про матір не знайшли. Та син все ж не втрачає надії.

Від одного з прильотів зруйновані вщент і два корпуси криворізького коледжу, ще два сильно побиті. Ворожа ракета поцілила просто в лабораторію освітнього закладу. Не вціліло практично жодного вікна і у школі, яка навпроти влучання у житловий будинок.

Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершені.

Кривий Ріг, ракетний удар, Факти ICTV
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