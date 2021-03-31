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Синдром відкладеного життя – що це та як його позбутися

Третій локдаун – і українці знову відкладають свої мрії та прагнення на потім, а психологи називають це синдромом відкладеного життя.

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У психології цей термін з’явився півстоліття тому, його вживали щодо людей, які їхали заробляти гроші на північ Радянського Союзу на багато років.

– Звучить це так: ось закінчиться карантин – тоді я щось почну робити, ось пройде вакцинація – і тоді життя почнеться. Ось Всесвітня організація щось придумає, щоб нам було добре – тоді я почну робити якісь дії, – пояснює кандидат психологічних наук та психотерапевт Олена Любченко.

Відкладати здійснення своїх бажань схильні інфантильні  люди, які не хочуть брати відповідальність за своє життя, каже психолог. 

– Я відпустила цю ситуацію і сказала – так, життя одне і треба щось придумати. Ми почали дивитися цікаві серіали, шукати цікаві книги, – розповідає, як боролась з цим станом власниця кав’ярні Анна Врублевська.

Наступний локдаун Анна теж перехитрила і поїхала із дочкою у подорож Занзібаром.

Психолог зазначає, що якщо людина більше п’яти років відкладає якусь значиму для себе річ, то поступово починає відмовлятися від бажань своїх, а це призводить до депресії.

Щоб до цього не дійшло, Анна робить те, чого прагне, а не відкладає життя на потім і радить іншим почати з найпростішого.

Коронавірус і депресія

Під час пандемії Covid-19 в Україні все частіше почали фіксувати випадки самогубств у людей, що хворіють на коронавірус або вже вилікувались.

Про причини депресії у хворих на коронавірус читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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