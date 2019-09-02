Синьо-жовтий прапор і українські пісні: перший дзвоник у фронтовій Мар’їнці

Перший дзвоник лунає у другій школі фронтової Мар’їнки, за 700 метрів від лінії вогню.

Тут, у звільненому 5 років тому місті, добре знають ціну словам державного гімну. До серпня 14-го просто на подвір’ї школи стояли ворожі танки, на даху сиділи снайпери. А тепер діти здіймають синьо-жовтий прапор та співають українських пісень.

Семирічна Даринка навіть не пам’ятає, який він, мир. Війна, яка зовсім поруч, триває більшу частину її життя. Тому до першого класу дівчинка боялася йти зовсім не через обстріли.

На замінених вікнах й досі лежать мішки з піском, що захищають від куль. На стінах – вказівник, де шукати бомбосховище. А червоні мітки – це місця, де під час обстрілів стояти небезпечно. За парти мар’їнської школи цьогоріч сіли майже двісті учнів. Це менше, ніж до війни. Але значно більше, ніж у 2014. Сім’ї, які тоді тікали подалі від обстрілів, поступово повертаються.

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І щоб там, на лінійці діти могли здіймати синьо-жовтий прапор, на передовій без свят та вихідних їхній спокій цілодобово боронять українські захисники.

Ворог на перемир’я традиційно не зважає. Після сьомої вечора, коли позиції залишають представники та безпілотники ОБСЄ, окупанти відкривають вогонь. А як стемніє, засилають до укріплень армійців своїх диверсантів.

Загарбники не втрачають надії забрати назад околиці Донецька, тому активно нарощують сили, помічають наші захисники. Але ні клаптика рідної землі повертати окупантам не збираються.

До слова, мюзикл від учителів і джинси замість форми – День знань у регіонах.

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