Синтія Ніксон і рок-співак: нестандартні кандидати на виборах у Конгрес США

В Америці нині буквально мода на дивних кандидатів-політиків. На вибори в Конгрес, які будуть у листопаді, балотується, зокрема, рок-співак, якого напідпитку ловили за кермом. І досвідчені політики йому поступаються. Також на вибори йде і акторка із серіалу Секс та місто.

Конкуренцію важковаговику американської політики, кандидату на президентське крісло 2016-ого Теду Крузу складає демократ, колишній соліст панк-рок гурту Бето Орурк. За місяць до виборів, шанси кандидатів фактично зрівнялися. В Орурка досить бурхливе минуле – його двічі арештовували – зокрема за керування у нетверезому стані, але обвинувачення не висували, бо він пройшов виправні роботи.

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Республіканська партія спробувала використати це проти демократа, але це обернулося проти них. Молодь, іммігранти, обожнюють Орурка – через те, що він розуміє їхні проблеми і не бере грошей від великих корпорацій. Він виступає за контроль над обігом зброї і більші можливості для іммігрантів – те, що його разюче відрізняє від консерватора Круза.

Міранду у серіалі Секс і місто. Номінацію, все ж, отримав чинний губернатор Ендрю Куомо, але участь цієї жінки, ЛГБТК-активісти у перегонах – це тренд. Цього річ за крісла у палаті представників, сенаті змагається рекордна кількість – 255 жінок.

До слова, Кондоліза Райс назвала основну проблему американців.

Опубліковано Жовтень, 02 в 22:14



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