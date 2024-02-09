Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Сирський – Головнокомандувач ЗСУ: що відомо про нового Головкома | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
– Україна повернула ще 100 захисників.
– Головнокомандувачем Збройних Сил України призначили генерал-полковника Олександра Сирського.
– Найгарячішим напрямком на фронті залишається Авдіївка.
– Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну незалежно від зміни військового керівництва.
– Окупанти нашпиговують снаряди хімічними речовинами.
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