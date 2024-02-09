Сирський – Головнокомандувач ЗСУ: що відомо про нового Головкома | Новини Факти ICTV за 09.02.2024

– Україна повернула ще 100 захисників.

– Головнокомандувачем Збройних Сил України призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

– Найгарячішим напрямком на фронті залишається Авдіївка.

– Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну незалежно від зміни військового керівництва.

– Окупанти нашпиговують снаряди хімічними речовинами.

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