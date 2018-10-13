Система накопичення енергії в Україні: хто виробив і де використовують

На трьох корпусах Хмельницького національного університету – 150 сонячних панелей, кожна з яких виробляє 50 кВт. Дві кафедри вишу самі розробили систему накопичення енергії – за допомогою акумуляторів і суперконденсаторів. Система – під постійним моніторингом викладачів та студенів, для молоді це можливість на практиці використати здобуті знання.

Щойно їх встановлять ще на 5-ти корпусах закладу, він стане повністю енергонезалежним. Науковці розробляли систему протягом тривалого часу і витратили 13 млн. грн. Однак ця сума окупиться за п’ятирічку, адже щороку лише за світло виш сплачував 3 млн. грн.

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Загальна потужність системи – 500 кВт, університет має намір влітку продавати надлишок енергії сонця за зеленим тарифом. На цьому планує заробити 2 млн. гривень.

Цей університет – поки перший і єдиний державний заклад освіти, що з власної ініціативи та підтримки меценатів встановив дахову сонячну електростанцію.

До слова, будинок, що стежить за здоров’ям! Український стартап в Америці.

Опубліковано Жовтень, 13 в 15:45



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