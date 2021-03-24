Системи безпеки в Україні. Шоурум від SECUR у Києві

Сьогодні вже нікого не дивують такі поняття, як система безпеки, чи розумний будинок. Тож аби споживачу допомогти розібратися, чи просто познайомити з сучасним асортиментом в цій галузі, компанія SECUR запросила всіх охочих на відкриття шоуруму у Києві.

SECUR працює на ринку з 2008 року, тож за цей час компанія стала провідним постачальником технічних систем безпеки в Україні.

На відкриття завітали не лише партнери, представники великих компаній, а й молодь, що цікавиться новітніми розробками. Особливо їх зацікавили пристрої систем безпеки, що стануть в нагоді бізнесу зараз, під час короновірусу.

Тож сучасні технології безпеки продовжують стрімко розвиватися, знаходячи застосування у різних сферах господарства, економіки та бізнесу – розповідають представники SECUR. Допомагають користувачам скорочувати витрати, автоматизувати процеси, робити життя легше, зручніше та безпечніше.

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