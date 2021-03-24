Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Історії успіху

Системи безпеки в Україні. Шоурум від SECUR у Києві

Сьогодні вже нікого не дивують такі поняття, як система безпеки, чи розумний будинок. Тож аби споживачу допомогти розібратися, чи просто познайомити з сучасним асортиментом в цій галузі, компанія SECUR запросила всіх охочих на відкриття шоуруму у Києві.

SECUR працює на ринку з 2008 року, тож за цей час компанія стала провідним постачальником технічних систем безпеки в Україні.

На відкриття завітали не лише партнери, представники великих компаній, а й молодь, що цікавиться новітніми розробками. Особливо їх зацікавили пристрої систем безпеки, що стануть в нагоді бізнесу зараз, під час короновірусу.

Тож сучасні технології безпеки продовжують стрімко розвиватися, знаходячи застосування у різних сферах господарства, економіки та бізнесу – розповідають представники SECUR. Допомагають користувачам скорочувати витрати, автоматизувати процеси, робити життя легше, зручніше та безпечніше.

Як убезпечити себе від грабіжників

Поки ви у відпустці і засмагаєте – дехто планує пограбунок вашої квартири. Нині у хід ідуть не лише відмичка і перевірки дзвінком. Шахраї стають досконаліші і досліджують інформацію через соцмережі .

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЄС створив спеціальний фонд для підтримки військових операцій за кордоном
ЄС створив спеціальний фонд для підтримки військових операцій за кордоном
Як захистити дітей в інтернеті: топ-5 правил для батьків
Як захистити дітей в інтернеті: топ-5 правил для батьків
Укрзалізниця обладнає нові вагони камерами спостереження
Укрзалізниця обладнає нові вагони камерами спостереження
Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України
Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України
Україна готова зробити внесок – Зеленський про безпеку в Європі
Україна готова зробити внесок – Зеленський про безпеку в Європі
В Україні почали використовувати маски для дайвінгу для порятунку хворих на Covid-19
В Україні почали використовувати маски для дайвінгу для порятунку хворих на Covid-19
Ілон Маск заборонив використання Zoom у SpaceX
Ілон Маск заборонив використання Zoom у SpaceX
Надзвичайна ситуація в ТРЦ: як діяти при прориві тепломереж
Надзвичайна ситуація в ТРЦ: як діяти при прориві тепломереж
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка