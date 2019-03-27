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Факти / Відео / Україна

Ситуація на блокпостах Донбасу: ЗСУ готуються до провокацій у день виборів

Так зване командування російсько-окупаційних військ готується до придушення акцій громадянської непокори, у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської області, які можуть виникнути під час виборів президента України.

Для контролю за ситуацією навіть створюють спеціальні загони, повідомляє Українська розвідка. При цьому не виключають, що ворог готує і низку провокацій перед і під час виборів на лінії розмежування, контрольно-пропускних пунктах і блокпостах.

За останні два місяці роботи мобільних блокпостів Нацгвардійці лише на Приморському напрямку затримали зо два десятки чоловіків, які перебували у лавах незаконних збройних формувань.

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Напередодні президентських виборів підрозділи працюватимуть у звичному режимі. Вони щодня готові до будь-яких можливих провокацій.

До слова, вчора Факти ICTV писали,  як працюють в умовах війни медики-волонтери.

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