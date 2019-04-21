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Ситуація на дільницях у Харкові: як проходить голосування та чого очікують виборці

Виборчі дільниці у Харкові відкрилися вчасно — їх більше 1600. Громадські спостерігачі, які працюють на Харківщині поки не повідомляють про порушення. У цілому ж по Харкову і області право голосу мають трохи більше 2 млн людей. Яка буде явка поки сказати важко, але, наприклад, три тижні тому в першому турі Харківщина досить активно голосувала — на дільниці прийшло 62 % виборців.

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Порядок на виборах у Харкові та області забезпечуватимуть майже 9 тис. силовиків – це поліція, нацгвардійці, курсанти, рятувальники. Працюють правоохоронці і на дільницях — саме до них треба звертатися, якщо побачили правопорушення. Нагадаю. що за продаж голосу, фотографування бюлетеня, передбачена кримінальна відповідальність.

Напередодні ж поліція розповіла про порушення, зафіксовані громадянами в день тиші. Це кілька білбордів із зображеннями кандидата у президенти та агітаційна реклама на телебаченні. Всього 10  звернень. Поліція їх перевіряє, та проінформувала комунальні служби, аби ті зняли агітацію.

Раніше Факти ICTV розповідали, як проходить голосування на дільницях у Києві.

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