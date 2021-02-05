Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Ситуація на Донбасі: обстрілів менше, але військові і надалі гинуть

На передовій неподалік Новомихайлівки зафіксовано порушення перемир’я – противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, поранених серед наших захисників немає.

Напередодні було чотири ворожих обстріли, поранений наш військовий. Поблизу Південного збройні формування Російської Федерації гатили із заборонених мінометів і стрілецької зброї. Також російські найманці обстрілювали Водяне і Павлопіль. А в районі Кримського ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Розуміючи підступний план противника наші військові змушені мовчати. До того ж таким окупанти й самі видають розташування своїх позицій. Тож коли така розвідка не спрацьовує, бойовики вдаються до повітряної.

Боєць з позивним Урс на війні вже п’ятий рік. Каже, попри все, обстрілів зараз й справді менше, порівняно з минулими роками. Хоча наші армійці й надалі дістають поранення та гинуть.

Сьогодні на Миколаївщині попрощались із бійцем 503 окремого батальйону морської піхоти Дмитром Власенком, життя якого днями обірвала куля ворожого снайпера.

Читайте
Боронив Донбас більше трьох років. Що відомо про загиблого воїна під Шумами

– Дмитро Власенко воював у складі підрозділу з 2017 року. Побував у гарячих точках. Побратими завжди із любов`ю та повагою ставились до нього завжди усміхненого, доброго і з надзвичайною жагою до життя. Брате! Ми тебе не забудемо!

Користуючись режимом тиші противник поступово облаштовує за допомогою інженерного обладнання у бік наших  підрозділів свої нові позиції. Днями такі дії загарбників зафіксували поблизу Кримського. Ворожа техніка по той бік лінії розмежування ніколи не стихає.

5 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на Донбасі вже немає жодного мирного процесу, а загальна ситуація різко загострилась.

За словами міністра, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ніякого мирного процесу вже немає – Аваков про ситуацію на Донбасі
Ніякого мирного процесу вже немає – Аваков про ситуацію на Донбасі
Мешканці ОРДЛО можуть безкоштовно лікуватися від Covid-19 в Україні – Ляшко
Мешканці ОРДЛО можуть безкоштовно лікуватися від Covid-19 в Україні – Ляшко
На Донбасі за добу два порушення тиші – стріляли з гранатометів
На Донбасі за добу два порушення тиші – стріляли з гранатометів
За дорученням Зеленського на Донбасі інспектують підрозділи ЗСУ
За дорученням Зеленського на Донбасі інспектують підрозділи ЗСУ
США під керівництвом Байдена будуть активнішими у питаннях України – Маас
США під керівництвом Байдена будуть активнішими у питаннях України – Маас
Україна реагує тверезо: Кулеба про російські інформаційні операції
Україна реагує тверезо: Кулеба про російські інформаційні операції
Може перебувати на окупованій території: на Донбасі зник військовий ЗСУ
Може перебувати на окупованій території: на Донбасі зник військовий ЗСУ
На Донбасі бойовики дев’ять разів відкривали вогонь
На Донбасі бойовики дев’ять разів відкривали вогонь
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка