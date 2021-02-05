Ситуація на Донбасі: обстрілів менше, але військові і надалі гинуть

На передовій неподалік Новомихайлівки зафіксовано порушення перемир’я – противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, поранених серед наших захисників немає.

Напередодні було чотири ворожих обстріли, поранений наш військовий. Поблизу Південного збройні формування Російської Федерації гатили із заборонених мінометів і стрілецької зброї. Також російські найманці обстрілювали Водяне і Павлопіль. А в районі Кримського ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Розуміючи підступний план противника наші військові змушені мовчати. До того ж таким окупанти й самі видають розташування своїх позицій. Тож коли така розвідка не спрацьовує, бойовики вдаються до повітряної.

Боєць з позивним Урс на війні вже п’ятий рік. Каже, попри все, обстрілів зараз й справді менше, порівняно з минулими роками. Хоча наші армійці й надалі дістають поранення та гинуть.

Сьогодні на Миколаївщині попрощались із бійцем 503 окремого батальйону морської піхоти Дмитром Власенком, життя якого днями обірвала куля ворожого снайпера.

– Дмитро Власенко воював у складі підрозділу з 2017 року. Побував у гарячих точках. Побратими завжди із любов`ю та повагою ставились до нього завжди усміхненого, доброго і з надзвичайною жагою до життя. Брате! Ми тебе не забудемо!

Користуючись режимом тиші противник поступово облаштовує за допомогою інженерного обладнання у бік наших підрозділів свої нові позиції. Днями такі дії загарбників зафіксували поблизу Кримського. Ворожа техніка по той бік лінії розмежування ніколи не стихає.

5 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на Донбасі вже немає жодного мирного процесу, а загальна ситуація різко загострилась.

За словами міністра, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака.

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