Ситуація на Донбасі: окупанти атакували позиції ЗСУ з мінометів та гранатометів
Минулої доби на Донбасі російські окупанти чотири рази атакували позиції українських Збройних сил на передовій. Обійшлося без втрат.
У бік Кам’янки окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.
Під обстріли також потрапили позиції українських військових біля Світлодарська, Травневого та Новоселівки Другої. Тут гатили з гранатометів.
На збройні провокації українські армійці дали відсіч і вгамували противника.
Водночас станом на 11:00 вже 25 жовтня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксували.
Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що російські найманці готуються до активізації обстрілів позицій ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Зокрема, під виглядом перевезень майна автотранспортом на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей приховано завозилося додаткове озброєння і боєприпаси. Крім того, прибували диверсійно-розвідувальні підрозділи.
А наприкінці вересня окупанти розгорнули в ОРДЛО масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу серед місцевого населення. Таким чином вони намагалися поповнити ряди незаконних збройних формувань.