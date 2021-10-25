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Факти / Відео / Україна
Юлія Соколова |

Ситуація на Донбасі: окупанти атакували позиції ЗСУ з мінометів та гранатометів

Минулої доби на Донбасі російські окупанти чотири рази атакували позиції українських Збройних сил на передовій. Обійшлося без втрат.

У бік Кам’янки окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Під обстріли також потрапили позиції українських військових біля Світлодарська, Травневого та Новоселівки Другої. Тут гатили з гранатометів.

На збройні провокації українські армійці дали відсіч і вгамували противника.

Водночас станом на 11:00 вже 25 жовтня порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксували.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що російські найманці готуються до активізації обстрілів позицій ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Зокрема, під виглядом перевезень майна автотранспортом на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей приховано завозилося додаткове озброєння і боєприпаси. Крім того, прибували диверсійно-розвідувальні підрозділи.

А наприкінці вересня окупанти розгорнули в ОРДЛО масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу серед місцевого населення. Таким чином вони намагалися поповнити ряди незаконних збройних формувань.

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