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Ситуація на Донбасі: окупанти знову застосували заборонену зброю

За минулу добу окупанти 27 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

Під час обстрілів використовували заборонену зброю.

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Гаряче було в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Водяне, Лебединське і Широкине.

Втрат серед наших немає, зате знищено одного окупанта.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому РФ вже не потрібен Донбас

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