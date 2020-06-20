Ситуація на пляжах Дніпра: чи дотримуються люди обмежень та як працюють рятувальники

Міністерство охорони здоров’я дозволяє не носити захисні маски на пляжах за умови дотримання соціальної дистанції мінімум у півтора метра. Однак часто відпочивальники не дотримуються і цього, великі компанії проводять разом кілька годин і збільшують ризик інфікування. І часто нехтують елементарними правилами безпеки на воді.

Кар’єр – чи не найулюбленіше місце відпочинку мешканців одного з найбільших спальних районів у Дніпрі. Пляж неофіційний, небезпечний. Попередження, про те, що там купатись не можна – нікого не зупиняє.

Купальний сезон люди почали ще у розпал жорсткого карантину. За безпечний відпочинок не думають, головне – поруч з домом. Багато сімей від великих компаній тримаються подалі.

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На місто-мільйонник лише 3 офіційних пляжі. На Монастирському острові – один з них. Там є роздягальні, душові, медпункт та рятувальники. Рік тому там було в рази більше людей. Нині – є місце, аби дотримуватися соціальної дистанції.

Поки одні відпочивають, іншим рятувальники нагадують правила безпеки. Один загиблий, троє тонуть – саме такий сценарій відпрацьовували рятувальники. Відпочивальники вчилися надавати першу медичну допомогу. В Дніпрі невтішна статистика – менше ніж за місяць на воді загинули 8 людей. Не лізти в воду напідпитку та пильнувати за дітьми – саме ці правила безпеки рятують життя. Найголовніше – не переоцінювати власні сили та відпочивати відповідально.

Нетиповий для одеситів карантинний та холодний травень не став перепоною для морського відпочинку. У МОЗ заявили, що плавати у солоній чи проточній воді – можна, а ультрафіолет – вбиває коронавірус. Щоб убезпечити себе й навколишніх людей, відстань між відпочивальниками має бути 2 метри, а працівники пляжів повинні бути в масках.

У столиці відкрили для відвідування 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах Києва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Зазначається, що під час відвідування пляжів треба дотримуватися правил безпеки – зберігати соціальне дистанціювання та використовувати антисептики.

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