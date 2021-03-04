Ситуація напружена, але система витримує – санлікар Прикарпаття про Covid-19

Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області, яка перебуває у червоній карантинній зоні, залишається напруженою, але медична система області поки витримує навантаження.

Про це заявив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

– Ситуація залишається напруженою, але система охорони здоров’я наша витримує, у нас гарна комунікація з владою на місці, з лікарями, медикаментами забезпечені повною мірою. Оплата праці лікарів здійснюється швидко та вчасно, – зазначив Руслан Савчук.

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Водночас ситуація з ліжкомісцями у регіоні поліпшилася, пацієнтів не госпіталізують до медзакладів сусідніх регіонів.

– У нас була така ситуація тижні два назад, коли декілька мешканців нашої області були госпіталізовані до Львова та Львівської області, але нині якісно та грамотно прописана маршрутизація пацієнта. Екстрена допомога, отримуючи інформацію щодо вільних ліжкомісць, завозить їх туди, і такі пацієнти отримують якісну медичну допомогу, – додав він.

Карантин в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області через складну ситуацію з коронавірусом посилили карантин.

Крім того, у регіоні частково обмежили рух транспорту.

Детальніше про карантин в Івано-Франківській області читайте на Фактах ICTV.

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