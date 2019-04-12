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Факти / Відео / Україна

Ситуація напружена, але ворог не пройде – бійці ООС про ситуацію на Донбасі

На околицях Горлівки зберігається напружена ситуація. Російські окупанти періодично просять про режим тиші. Особливо коли українські вояки дають їм нормальний відпір. Але самі ж перемир’я і зривають.

Коли на передову заїжджає підкріплення з росіян, яких Кремль називає відпускниками, ті гатять дуже влучно. А так звані ополченці стріляють абияк.

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Квітень – початок пори, коли умови для пересування диверсантів підходять якнайкраще: земля суха, дерева вкриваються листям і можуть приховати людину. Однак солдати заспокоюють: ворог не пройде.

А ще кремлівські найманці відверто бояться, – кажуть українські захисники.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює розвідка ворога на передовій.

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