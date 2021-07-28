Ситуація погіршується: у США зростає кількість хворих на коронавірус

У Сполучених Штатах Америки кількість хворих на коронавірус зросла на 144%.

За добу в країні фіксується понад 50 тисяч інфікованих, а в Центрах з контролю та профілактиці захворювань попереджають, що показник може повернутися до 200 тисяч.

Спалах захворюваності відбувається на тлі того, що 60% дорослих було повністю вакциновано, 69% – отримали хоча б одну дозу препарату проти коронавірусу.

Однак в країні поширюється особливо заразний штам Дельта, який, за словами експертів, погіршує ситуацію.

У зв’язку з цим Міністерство у справах ветеранів США зобов’язало 115 тисяч співробітників вакцинуватися протягом двох місяців. Аналогічним чином поступили щодо державних службовців в штаті Каліфорнія та в місті Нью-Йорк.

Держслужбовців зобов’язали не тільки зробити щеплення, а й проходити тести, а також носити в робочих місцях медичні маски.

– Якщо ви є невакцинованим міськовим службовецем – ви повинні носити маску в приміщенні на роботі. Якщо хтось відмовиться носити маску – їх буде відсторонено від роботи. Я б закликав зобов’язати своїх співробітників вакцинуватися або щотижня робити тест на коронавірус, – сказав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

У свою чергу, в Нью-Джерсі вже почали звільняти тих, хто відмовляється робити щеплення. Міністерство юстиції США оголосило, що вимога до медпрацівників щодо вакцинації є правомірною.

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