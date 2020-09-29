Сюжетні перепетії та війна на Донбасі : прем’єра серіалу на ICTV Доброволець

З фронту повертаються тисячі воїнів, яким важко адаптуватися до мирного життя. Втім доля виводить героїв на нові карколомні пригоди, де знадобиться їхній досвід, сміливість і вірність.

Саме про це новий серіал на каналі ICTV Доброволець, режисером якого став відомий за фільмом Кіборги Ахтем Сеітаблаєв.

За сюжетом у столиці готується вибух, який має призвести до численних жертв. Хто за цим стоїть? І як знайти організаторів і виконавців? Тож у фільмі будуть і гонитви, і стрілянина, яскраві характери і цікава гра акторів.

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Роль антигероя виконує актор та музикант Роман Мацюта, відомий за серіалами Ментівські війни, Нюхач-2, Пес. Він грає контррозвідника ще радянських часів, який був навідником окупантів на Донбасі і тепер готує теракт у столиці.

Окрім того серіал Доброволець перша кіноробота відомого телеведучого Ігоря Кондратюка. Разом з Іванною Дядюрою він став продюсером стрічки.

Для авторів фільму важливо порушити проблеми адаптації ветеранів війни до цивільного життя. Проект підтримали Український культурний фонд та громадська організація Veteran Hub.

Також свою думку про новий серіал висловив його режисер Ахтем Сеітаблаєв.

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